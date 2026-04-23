“Samsung Galaxy Z Flip 8 Krijgt Geen Batterij-upgrade”

Volgens de laatste geruchten is Samsung niet van plan om de Galaxy Z Flip 8 te voorzien van een grotere batterij. De accucapaciteit blijft hetzelfde en ook de snelheid waarmee je de smartphone kunt opladen blijft ongewijzigd.

Wie had gehoopt op een grote upgrade zal niet blij zijn met de nieuwste berichten. Ten eerste krijgt de Samsung Galaxy Z Flip 8 vrijwel exact hetzelfde uiterlijk als de Z Flip 7. Dit blijkt uit eerder gelekte renders. Ook de camera-setup aan de achterzijde zou opnieuw beschikken over een 50MP hoofdlens en een 12MP groothoeklens.

Daarnaast zou ook de accu opnieuw een capaciteit hebben van 4300 mAh en met maximaal 25W kunnen snelladen. Al sinds de Galaxy Z Flip 4 kan de smartphone met 25W snelladen. Tot nu toe lijkt alleen de chipset een upgrade te krijgen. Samsung zou de smartphone namelijk uitrusten met de Exynos 2600-processor, die ook te vinden is in de Galaxy S26.

De officiële introductie van de Galaxy Z Flip 8 zal deze zomer plaatsvinden. Laten we hopen dat Samsung ons verrast en dat niet alle geruchten kloppen.

via [androidplanet]