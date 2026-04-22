Samsung Galaxy S24-serie, Z Fold/Flip 5 en Meer Ontvangen April-update

Samsung heeft voor meerdere smartphones de april-update klaarstaan. Nadat de update eerder al uitrolde naar de nieuwste smartphones van de fabrikant, staat de update nu ook klaar voor de Galaxy S24-serie, een aantal Z- en A-smartphones en de Xcover 7 Pro.

De nieuwste beveiligingspatch rolde onlangs al uit naar de Galaxy S26-, S25- en S23-series. Ook de Z Flip 7, Z Fold 7 en Galaxy A54 kunnen de update al langer downloaden. Nu staat de april-update ook klaar voor de Galaxy S24, S24+, S24 Ultra en S24 FE. Daarnaast kunnen mensen met een Galaxy A56, Galaxy A55, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 en Xcover 7 Pro de beveiligingsupdate nu downloaden.

Gebruikers ontvangen een melding zodra ze de nieuwe update kunnen downloaden. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone. Het kan een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is.

