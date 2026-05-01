Samsung Galaxy Buds 4 Ontvangt Update Met Prestatieverbeteringen

Samsung bracht de Galaxy Buds 4 en 4 Pro oordopjes op 11 maart op de markt en ongeveer anderhalve maand later rolt Samsung de eerste update uit. De update brengt geen nieuwe functies met zich mee, maar moet wel zorgen voor betere prestaties.

De update met versienummer R640XXU0AZD2 is 8MB groot en moet voornamelijk stabiliteitsproblemen op de Galaxy Buds 4 Pro oplossen. Veel meer over de update valt er niet te zeggen, maar als jij connectieproblemen ervaart dan kan deze update mogelijk de uitkomst bieden.

De update rolt als eerste uit naar de Samsung Galaxy Buds 4 en Buds 4 Pro in thuisland Zuid-Korea. We verwachten echter dat de update snel wereldwijd zal worden uitgerold.

