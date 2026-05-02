Anker Nano Charger: Compacte Slimme Adapter Met Scherm

Anker heeft eind april een nieuwe adapter op de markt gebracht die wij de afgelopen dagen hebben getest. De Anker Nano 45W adapter is een erg compacte oplader met slimme oplaadtechnologie en een ingebouwd schermpje. Hoe dit werkt bespreken wij in dit artikel.

De Anker Nano Charger is verkrijgbaar in vier verschillende kleuren. Wij hebben het zwarte “Stone Black” exemplaar ontvangen, maar de adapter is ook verkrijgbaar in de kleuren “Cosmic Orange”, “Aurora White” en “Misty Blue”. Anker levert het product in een kleine witte verpakking, waarin we naast de adapter ook nog een Quick Start Guide vinden. Anker levert geen USB-C kabel mee.

Ontwerp

Zodra we de Anker Nano Charger uit de verpakking halen valt gelijk op hoe compact de adapter is. Ook zien we dat de adapter beschikt over een Smart Display aan de voorzijde. Aan de zijkant vinden we het logo van Anker en aan de bovenkant een USB-C poort. Wanneer je jouw smartphone wilt opladen heb je in de meeste gevallen dus een USB-C naar USB-C kabel nodig.

Het Smart Display aan de voorzijde is een kleurenscherm waarop vrolijke animaties worden weergegeven, wat het opladen van je producten een stuk minder saai maakt. Uiteraard toont dit scherm ook functionele informatie, zoals de wattage waarmee je smartphone wordt opgeladen. Bij de nieuwste iPhones toont de adapter ook voor hoeveel procent de accu is opgeladen. Bij het opladen van Android-smartphones en andere apparaten is de informatie echter erg beperkt. Zo zou het leuk zijn als de adapter ook toont hoe vol een Android-smartphone is en hoe lang het nog duurt voordat de smartphone vol is.

Functies

De Anker Nano 45W adapter is een zogeheten slimme adapter. Dit wil zeggen dat de adapter het oplaadschema kan aanpassen, om zo het apparaat aan de lader tijdens het laden koel te houden. Ook kan de adapter de nieuwste iPhones (15/16/17) en iPads automatisch herkennen en een oplaadschema starten dat specifiek voor dit apparaat is opgezet. Dit zorgt ervoor dat de iPhone wordt opgeladen op een manier die de levensduur van de accu verlengt. Zo weet de adapter bijvoorbeeld wanneer er minder wattage moet worden geleverd om de accu koel te houden.

Daarnaast kun je zelf de “Care Mode” activeren met de aanraakgevoelige knop aan de bovenzijde. In deze modus zal de adapter jouw smartphone minder snel opladen. Dit zorgt voor minder warmte en slijtage van de accu, waardoor de accu langer mee gaat. Deze modus is voornamelijk aan te raden wanneer je geen haast hebt, bijvoorbeeld wanneer je gaat slapen.

Wel belangrijk om te weten is dat de adapter een maximale laadsnelheid heeft van 45W. Nu laden smartphones van merken als Apple, Samsung en Google niet sneller op dan met 45W, dus in dit geval is de maximale laadsnelheid van 45W geen enkel probleem. Veel smartphones van Chinese merken kunnen echter veel sneller opladen. Zo heeft de OnePlus 15 bijvoorbeeld ondersteuning voor 120W snelladen. Deze snelheid haal je bij lange na niet met de Anker Nano 45W adapter. Hou hier dus rekening mee.

Conclusie

De Anker Nano 45W adapter is een compacte oplader die dankzij het Smart Display met leuke animaties een stuk minder saai is dan een reguliere adapter. Ook toont dit scherm handige informatie tijdens het laadproces en kun je de levensduur van jouw accu, mede dankzij de Care Mode, verlengen. Wel betaal je iets meer voor de Anker Nano 45W adapter dan voor een reguliere adapter en is 45W snelladen misschien niet genoeg voor iedere consument.

De Anker Nano 45W adapter is onder andere verkrijgbaar bij Coolblue en Amazon. De adapter krijgt een adviesprijs mee van 39,99 euro, maar tijdelijk kun je profiteren van 15% korting. Dankzij deze korting haal je de adapter nu in huis voor 33,99 euro.