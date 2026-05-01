Softwareondersteuning Fairphone 3 Komt Ten Einde

De Fairphone 3 is alweer 7 jaar oud en de Nederlandse fabrikant beloofde bij de introductie 5 jaar lang softwareondersteuning. Fairphone verlengde dit uiteindelijk met een extra 2 jaar, maar dit loopt nu ook ten einde.

Fairphone staat onder andere bekend om zijn lange updatebeleid. Zo verscheen de Fairphone 3 in 2019 op de markt en ontvangt de smartphone nog steeds updates. De fabrikant laat weten dat ongeveer 40 procent van de mensen die een Fairphone 3 of Fairphone 3+ hebben gekocht, de smartphone nog steeds in gebruik hebben. Dit hoge percentage is mede te danken aan de updates die Fairphone nog steeds uitrolt. In augustus 2026 zal de softwareondersteuning echter worden beëindigd.

Dit wil niet zeggen dat de Fairphone 3(+) na augustus niet meer bruikbaar is, maar de beveiliging zal wel geleidelijk steeds verder achterlopen, wat de Fairphone 3 (+) kwetsbaarder maakt voor malafide activiteiten. Fairphone schrijft het volgende over de smartphone:

“Volgens Statista is de gemiddelde levensduur van een smartphone 2,5 jaar. Van de ongeveer 200.000 verkochte Fairphone 3- en 3+-toestellen zijn er vandaag de dag echter nog 72.783 eenheden actief in gebruik. De Fairphone 3(+) was een cruciaal moment in de geschiedenis van Fairphone. Het was essentieel voor het creëren van een beweging van consumenten die meer eisen van hun technologie.”

