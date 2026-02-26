Samsung Galaxy Buds 4 en Buds 4 Pro Officieel Aangekondigd

Samsung heeft niet alleen de Galaxy S26-serie geïntroduceerd, maar ook een nieuw setje draadloze oordopjes. De Galaxy Buds 4 en de Galaxy Buds 4 Pro leveren volgens Samsung de beste geluidskwaliteit tot nu toe.

Zowel de oordopjes als de oplaadcase van de Galaxy Buds 4 (Pro) hebben een nieuw design gekregen. Zo heeft oplaadcase nu een transparante bovenkant. De oordopjes beschikken opnieuw over een steeltje die uit het oor steekt, maar het design is nu wat meer afgerond. Het nieuwe design moet zorgen voor een betere pasvorm en verbeterde audio. De Buds 4 Pro maakt hiervoor gebruik van een bredere woofer en een tweewegsspeaker, die zorgen voor een 24-bit / 96 kHz-audioverwerking. Hierdoor leveren de oordopjes diepere bassen en hogere hoge tonen.

De oordopjes beschikken opnieuw over adaptive controls en hebben een IP54-rating (Buds 4) en IP57-rating (Buds 4 Pro) gekregen. De Buds 4 gaat met ANC ingeschakeld 5 uur mee op één acculading, terwijl de Buds 4 Pro 6 uur meegaat op één acculading. In combinatie met de oplaadcase kun je 24 uur of 26 uur naar muziek luisteren.

De reguliere Samsung Galaxy Buds 4 krijgt een adviesprijs mee van 179 euro, terwijl de Buds 4 Pro voor 249 euro over de toonbank gaat. De oordopjes zijn verkrijgbaar in de kleuren Black, White en Pink Gold.