Xiaomi Introduceert Watch S5 46mm en Smart Band 10 Pro

Xiaomi heeft twee nieuwe wearables aangekondigd voor de Nederlandse markt. We maken kennis met de Xiaomi Watch S5 46mm en de Pro-versie van de populaire Smart Band 10.

De Xiaomi Watch S5 heeft een rond 1,48-inch AMOLED-scherm met een piekhelderheid van 2500 nits, een 815 mAh accu die tot 21 dagen meegaat en een roestvrijstalen behuizing. De behuizing is 11mm dik en de smartwatch weegt 46 gram. De smartwatch beschikt over een vernieuwde hartslagmeter die 98,4 procent nauwkeurig zou zijn.

De Xiaomi Watch S5 draait op HyperOS en heeft ondersteuning voor meer dan 150 sportmodi. Doordat de Watch S5 niet draait op Wear OS, heeft de smartwatch geen toegang tot de Google Play Store. De smartwatch is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 179,99 euro in de kleuren zwart, wit, blauw en groen. Er zijn verschillende polsbandjes van rubber of leer verkrijgbaar.

Xiaomi Smart Band 10 Pro

Xiaomi heeft ook de Smart Band 10 Pro aangekondigd. De fitnesstracker heeft een rechthoekig 1,74-inch scherm met een piekhelderheid van 2000 nits. Ook de Smart Band 10 Pro is voorzien van een nauwkeurigere hartslagmeter, die met een nauwkeurigheid van 98,2 procent bijna net zo accuraat is als die van de Xiaomi Watch S5. Naast een betere hartslagmeter moet ook de slaaptracking beter werken dan op vorige modellen.

De fitnesstrack is waterdicht, gaat tot drie weken mee op één acculading en heeft tot meer dan 200 watchfaces om uit te kiezen. Daarnaast beschikt de Smart Band 10 Pro over een NFC-chip zodat je draadloos kunt betalen.

De Xiaomi Smart Band 10 Pro krijgt een adviesprijs mee van 89,99 euro en is verkrijgbaar in de kleuren zwart, zilver en paars. Er is ook een luxere versie van keramiek verkrijgbaar, maar hoeveel deze uitvoering kost weten we nog niet.