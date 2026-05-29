Xiaomi 17T en Xiaomi 17T Pro Officieel Aangekondigd

Xiaomi heeft zojuist de Xiaomi 17T en Xiaomi 17T Pro geïntroduceerd tijdens een exclusief lanceringsevenement in Wenen. De nieuwe modellen in de T-serie beschikken over functionaliteiten van de bovenste plank en een geavanceerde 5x telelens, zo schrijft het bedrijf in een persbericht.

De Xiaomi 17T Pro is de nieuwste vlaggenschip in de T-serie en krijgt een adviesprijs mee van 899,90 euro. De smartphone beschikt over een MediaTek Dimensity 9500-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte en een grote 7000 mAh accu met ondersteuning 100W bekabeld laden en 50W draadloos laden.

Het scherm is 6,83-inch groot en heeft een resolutie van 2772 bij 1280 pixels, een 144Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 3500 nits. De driedubbele rear-camera beschikt over een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 50MP telelens met 5x optische zoom. De hoofdcamera heeft een grotere sensor dan zijn voorganger, waardoor je betere foto’s kunt maken in donkere omgevingen.

De Xiaomi 17T Pro beschikt over een zogeheten AI Ultra Zoom-functie, waarmee je tot 120x kunt zoomen. Bij 10x zoom moeten foto’s nog steeds scherp zijn.

Verder heeft de smartphone een waterdichte behuizing (IP68), stereospeakers en NFC. De Xiaomi 17T Pro draait uit de doos op Android 16 met de HyperOS-schil en Xiaomi belooft vijf Android-updates (tot Android 21) en zes jaar beveiligingsupdates.

Xiaomi 17T

De reguliere Xiaomi 17T kost 749,90 euro en beschikt over een minder krachtige MediaTek Dimensity 8500 Ultra-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een kleiner 6,59-inch scherm met een resolutie van 2756 bij 1268 pixels, een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 3500 nits.

De driedubbele rear-camera beschikt opnieuw over een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 50MP telelens met 5x optische zoom, maar de hoofdlens heeft een kleinere sensor. Ook is de accu iets kleiner (6500 mAh) en kun je met maximaal 67W snelladen. Ondersteuning voor draadloos laden ontbreekt.

Je kunt beide smartphones nu bestellen in Nederland. De Xiaomi 17T Pro is beschikbaar in de kleuren Deep Blue, Black, Deep Violet voor een vanafprijs van 899,90 euro. De reguliere Xiaomi 17T kost 749,90 euro en is verkrijgbaar in de kleuren Black, Opal White, Violet of Blue.