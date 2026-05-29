Gerucht: “Samsung Gaat Prijzen Van Smartphones Verhogen”

We hebben minder goed nieuws voor fans van Samsung. Volgens de geruchten is de fabrikant namelijk van plan om de prijzen van veel smartphones in juni te verhogen met minimaal 100 euro.

Er is al een geruime tijd een tekort aan werkgeheugen, wat is veroorzaakt door de ontwikkeling van datacentra voor AI. Doordat er minder werkgeheugen over blijft voor de consumentenmarkt worden producten zoals smartphones steeds duurder.

De Griekse website TechManiacs schrijft nu dat Samsung de prijzen van veel smartphones met minimaal 100 euro gaat verhogen. Het gaat onder andere om de smartphones in de Galaxy S26-serie en om de vouwbare Galaxy Z Fold 7 en Galaxy Z Flip 7. De duurdere varianten met het meeste werkgeheugen worden mogelijk zelfs 200 euro duurder. De prijs van de goedkopere Galaxy A-serie blijft waarschijnlijk ongewijzigd.

Als Samsung bestaande smartphones inderdaad duurder maakt is de kans groot dat toekomstige smartphones ook voor een hogere adviesprijs op de markt verschijnen. Samsung is van plan om de Galaxy Z Flip/Fold 8 op 22 juli te introduceren.

