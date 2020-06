De Voordelen Van Android Auto

Google heeft een aantal jaren geleden een versie van Android uitgebracht die speciaal is ontworpen voor het gebruik in auto’s. Het besturingssysteem met de toepasselijke naam Android Auto wordt steeds meer gebruikt en brengt een hoop voordelen met zich mee die wij in dit artikel met jullie doornemen.

Er verschijnen steeds meer auto’s op de markt waarbij Android Auto standaard is voorgeïnstalleerd en er worden ook systemen aangeboden waarbij je Android Auto achteraf kunt inbouwen. Google heeft Android Auto gemaakt zodat jij je kunt concentreren op de weg. Met Android Auto kun je de bedieningen van je Android-smartphone namelijk integreren in het systeem van de auto, waardoor je de functies en handelingen die je normaal via je smartphone uitvoert voortaan te zien krijgt op het grote scherm in je auto. Je kunt bijvoorbeeld de navigatie, je muziek en je telefoongesprekken bedienen via het grote scherm in je auto. Dit is zowel makkelijker als veiliger.

Dankzij de brede app-ondersteuning is Android Auto een stuk uitgebreider dan een standaard infotainmentsysteem. Daarnaast is de navigatie altijd up-to-date en kun je gebruik maken van je favoriete navigatie-app zoals Google Maps of Waze. Ook handig is dat je Android Auto dankzij de Google Assistent gewoon kunt bedienen via spraakcommando’s. Hierdoor kun je volledig handsfree gebruikmaken van de Android-functies, waardoor je je aandacht dus volledig kunt richten op de weg.

Je kunt je smartphone draadloos of via de usb-kabel verbinden, afhankelijk van het systeem in je auto. Vervolgens plaats je je smartphone in de auto telefoonhouder, je broekzak of de oplader en hoef je de smartphone tijdens de reis niet meer aan te raken. De Android-apps verschijnen direct op het grote scherm. Tik om een routebeschrijving te krijgen of praat om een sms te sturen. Ook kun je via spraakcommando’s zoals ‘Ok, Google. Zet de verwarming op 25 graden’ bepaalde auto-functies bedienen. Doordat alles nu via het grote scherm werkt is het ook eenvoudiger voor de bijrijder om te helpen met de navigatie en andere zaken.

Android Auto is helaas nog lang niet in alle auto’s aanwezig en in Nederland is de app officieel nog niet beschikbaar, maar je kunt het apk-bestand van Android Auto wel gewoon downloaden via APKMirror. Kies de juiste versie van Android Auto en de juiste Architecture en download het APK-bestand. Na het downloaden installeer je de APK en geef je de app toestemming voor het gebruik van de machtiging-aanvragen. Zo simpel is het, je kunt nu aan de slag met Android Auto.