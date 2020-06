Android 11 Bèta Gelanceerd

Google heeft deze week onverwachts de eerste bèta van Android 11 gelanceerd. Android 11 is voorzien van een aantal nieuwe functies, waaronder een nieuw Bubbles-meldingensysteem voor berichten, uitgebreidere instellingen en meer privacyfuncties.

Google stelde de lancering van de eerste Android 11 bèta eerder uit vanwege de onrust in Amerika. Toch lekte de bèta onlangs uit naar enkele toestellen en heeft Google nu besloten om de bèta alsnog uit te rollen.

In Android 11 vinden we een aantal wijzigingen, waaronder een Bubbles-functie. Deze functie toont bij nieuwe berichten kleine Bubbles die op het scherm komen in een overlay. Je krijgt een preview te zien wanneer je op deze bubble klikt. Ook kun je direct antwoorden zonder de app te openen.

Daarnaast is de mediabediening nu verhuist naar een opvallendere locatie in de snelle instellingen waardoor je nu bijvoorbeeld een Spotify podcast snel even kunt doorspoelen of pauzeren. Ook is er smarthomebediening toegevoegd, die je kunt bereiken door de powerknop ingedrukt te houden. Hierdoor is de Google Home-app niet langer nodig om je slimme apparaten te bedienen.

Net als bij Android 10 geeft Google gebruikers in Android 11 weer meer controle over de privacyfuncties. Zo was het al mogelijk om apps toestemming te geven tot bepaalde rechten, maar vanaf Android 11 kun je een app ook eenmalig toestemming geven. Dit is handig wanneer je bepaalde apps nauwelijks gebruikers en wil voorkomen dat de app constant toegang krijgt tot bepaalde rechten.

Een andere belangrijke toevoeging is Voice Access. Voice Access is gemaakt voor mensen die moeite hebben om het aanraakscherm te bedienen en de smartphone daarom liever hands-free bedienen met behulp van spraakcommando’s. Een dergelijke optie was al aanwezig, maar deze functie was heel beperkt. De nieuwe Voice Access begrijpt veel beter wat er op het scherm afspeelt en wat de gebruikt wil.

Als laatste zijn er een hoop kleine wijzigingen doorgevoerd, zoals app-suggesties in de Pixel Launcher, een verbeterde donkere modus en layout-verbeteringen. We verwachten nog twee bèta voordat Google aan het einde van heg derde kwartaal de definitieve versie introduceert.

via [AW]