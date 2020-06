Xiaomi Mi Band 5 Officieel Aangekondigd

Xiaomi heeft de nieuwste fitnesstracker van de fabrikant officieel aangekondigd. De Xiaomi Mi Band 5 heeft een groter scherm dan zijn voorganger en heeft een nieuwe magnetische oplader gekregen. In China kost de wearable omgerekend ongeveer 24 euro.

De Xiaomi Mi Band 5 heeft net als zijn voorganger een kleine ovalen behuizing met een klein AMOLED-scherm. Het scherm van de Mi Band 5 is met een formaat van 1,1-inch echter 20% groter dan het scherm op de Mi Band 4. Het scherm heeft een resolutie van 126×294 pixels en intern vinden we een 125mAh accu en 16MP opslagruimte.

De wearable heeft een hartslagmeter, een accelerometer, een gyroscoop en ondersteuning voor Bluetooth 5.0. De meest opvallende wijziging is de nieuwe oplader. Deze zit nu aan de achterkant en werkt via een magnetische connector. Hierdoor hoef je de trackers niet eerst uit het polsbandje te halen om de accu op te laden.

De Xiaomi Mi Band 5 krijgt in China een adviesprijs mee van 189 Chinese yuan, ongeveer 24 euro. In China is ook een uitvoering met NFC-chip uitgebracht voor 229 yuan, ongeveer 28 euro. Het is nog onduidelijk wanneer de Xiaomi Mi Band 5 in Europa op de markt verschijnt en hoeveel de wearable hier gaat kosten. We verwachten een prijskaartje van richting de 40 euro.