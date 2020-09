Oppo Introduceert ColorOS 11: Komt Naar 28 Smartphones

Oppo heeft deze week ColorOS 11 aangekondigd. ColorOS 11 is gebaseerd op Android 11 en rolt uit naar meer dan 28 toestellen. De nieuwste versie van de schil brengt een hoop verbeteringen en nieuwe functies met zich mee.

De huidige versie van Oppo’s Android-schil heet ColorOS 7, maar met de volgende versie trekt de fabrikant het getal van de schil gelijk met de versie van Android. ColorOS 11 geeft je meer mogelijkheden om de schil te personaliseren. Zo kun je een eigen achtergrond, thema of Always On Display ontwerpen. Hierbij kun je de lettertypen, pictogrammen en beltonen veranderen. Ook is het donkere thema verbeterd en kun je met de Oppo Relax 2.0 app zelf een White Noise Mix samenstellen met geluiden uit steden van over de hele wereld.

Oppo heeft ook extra privacy- en gegevensbeveiligingsfunctie toegevoegd samen met een aantal functies die de efficiëntie en het gebruiksgemak van het telefoongebruik aanzienlijk verbeteren. Een van de nieuwe functies is de ‘Three-Finger Translate’ die wordt mogelijk gemaakt door Google Lens. Hiermee wordt door een eenvoudige beweging met drie vingers tekst geselecteerd en vervolgens vertaald door middel van een screenshot. ‘Flexdrop’ is een nieuwe multi-tasking functie, waarmee gebruikers tegelijkertijd video en tekst kunnen bekijken, ideaal voor bijvoorbeeld gamers en videoliefhebbers. Om de beschikbare batterij te maximaliseren, kunnen gebruikers in de nieuwe ‘Super Power Saving-modus’ nu zes apps selecteren die kunnen draaien in situaties met een bijna lege batterij.

Bekijk de video hieronder voor de volledige presentatie van ColorOS 11.

Oppo heeft ook een afbeelding gedeeld met daarop de namen van smartphones die de ColorOS 11-update ontvangen. Een aantal toestellen kunnen nu al aan de slag met de eerste bèta.