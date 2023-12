Android Krijgt “Private Space” Om Geheime Apps In Te Bewaren

Google werkt aan een nieuwe feature voor Android, genaamd Private Space. Met Private Space is het mogelijk om applicaties die je liever niet met andere mensen wilt delen in een privégedeelte te plaatsen.

Maak jij gebruik van applicaties die jouw partners, collega’s en kinderen niet per se hoeven te zien, dan is het straks mogelijk om deze applicaties te verstoppen achter een beveiligde omgeving. Vergelijkbare features zijn al aanwezig op smartphones van fabrikanten als Samsung en OnePlus, maar straks is Private Space standaard in Android aanwezig, waardoor alle Android-gebruikers hun apps kunnen verbergen in een privéruimte.

Private Space is aanwezig in Android 14 QDPR22 Beta 2 en maakt het mogelijk om apps die je liever geheim wilt houden te plaatsen in een privéruimte. Deze privéruimte kun je vervolgens verschuilen, zodat deze ruimte alleen te vinden is als je hier daadwerkelijk naar zoekt. Het zou ook mogelijk moeten zijn om de beveiligde omgeving te bereiken via de Quick Settings. Als je de privéruimte hebt vergerendeld, dan krijg je ook geen meldingen en notificaties te zien van apps die je in de Private Space hebt geplaatst. Private Space kun je beveiligen met een pincode, een patroon of een wachtwoord.

