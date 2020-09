LG Wing Met Twee Schermen Officieel Aangekondigd

LG heeft een nieuwe smartphone aangekondigd die is uitgerust met twee schermen, waarvan één draaibaar is. Met het nieuwe design wil LG een nieuwe multi-takservaring creëren. Een adviesprijs heeft LG nog niet gegeven.

De LG Wing heeft een 6,8-inch P-OLED-scherm met een resolutie van 2460 bij 1080 pixels. Achter dit scherm zit een tweede scherm die je tevoorschijn kunt halen door het grote scherm 90 graden te draaien. Het tweede scherm is 3,9-inch groot en heeft een resolutie van 1240 bij 1080 pixels.

Wanneer je de LG Wing in ‘Swivel mode’ gebruikt kun je de schermruimte in apps uitbreiden of twee afzonderlijke apps naast elkaar draaien. Zo kun je op het grote scherm bijvoorbeeld Netflix kijken en op het kleine scherm de IMDB-app tonen. Ook kun je de Whale Browser gebruiken om op het grote scherm YouTube te kijken en via het kleine scherm door de reacties te scrollen. In de Wing-UI kun je snelkoppelingen aanmaken voor applicaties die je vaak op deze manier gebruikt.

De LG Wing heeft een militaire graad aan bescherming (MIL-STD 810G-certificering) en beschikt intern over een Snapdragon 765G-processor met 5G-modem, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4000 mAh accu die je draadloos kunt opladen, een 32MP pop-up selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een 12MP groothoeklens met een grotere pixelgrootte. Deze tweede groothoeklens moet zorgen voor betere beelden in donkere omgevingen.

De LG Wing komt op de markt in Zuid-Korea, Noord-Amerika en bepaalde Europese markten in de kleuren Aurora Gray en Illusion Sky. Een releasedatum en adviesprijs hebben we nog niet.

via [AW]