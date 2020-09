Nokia 8.3 5G Nu Te Bestellen: Gratis Nokia Power Earbuds Cadeau

We hebben er lang op moeten wachten, maar je kunt de Nokia 8.3 eindelijk bestellen. Mensen die een pre-order plaatsen krijgen gratis Nokia Power Earbuds ter waarde van 99 euro cadeau.

HMD Global introduceerde de Nokia 8.3 al in maart van dit jaar, maar een pre-order plaatsen is nu pas mogelijk. De Nokia 8.3 ligt vanaf 12 oktober in de winkel voor een prijskaartje van 579 euro. Wanneer je een pre-order plaats ontvang je gratis een setje Nokia Power Earbuds.

De Nokia 8.3 beschikt over een 6,81-inch PureDisplay-scherm met een resolutie van 2400×1080 pixels, een Qualcomm Snapdragon 765G-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 4500 mAh accu, een 24MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 64MP groothoeklens, een 12MP ultragroothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De smartphone draait op Android 10 en is beschikbaar in de kleur Polar Night. Voor 6GB RAM en 64GB opslag betaal je 579 euro. Voor 8GB RAM en 128GB opslag betaal je 649 euro.

via [AW]