“Android 12 Is Makkelijker Met Één Hand Te Bedienen”

Android 12 krijgt een functie die het makkelijker moet maken om een smartphone met één hand te bedienen, aldus de doorgaans goed ingevoerde website 9to5Google. Android 12 is een grote update die later dit jaar zal worden aangekondigd.

Smartphones hebben tegenwoordig allemaal een heel groot scherm, vaak tussen de 6,5-inch en 7-inch groot. Hierdoor zijn de mogelijkheden van een smartphone enorm gestegen, maar je hebt wel twee handen nodig om de smartphone te bedienen. Daarom komt Google volgens de laatste berichten in Android 12 met een “éénhandsmodus”.

Verschillende fabrikanten hebben hun Android-softwareschil al zo aangepast dat de smartphone eenvoudiger te bedienen is met één hand, maar in de standaard versie van Android ontbreekt dit nog. Daar komt sinds Android 12 verandering in. De nieuwe “éénhandsmodus” in Android 12 is eenvoudig te activeren door vanuit de hoek van het scherm schuin omhoog te vegen. Het scherm van je Android-telefoon wordt dan ‘verkleind’ en naar beneden verplaatst, zodat je overal eenvoudiger bij kan met je duim. Je kunt de modus weer uitschakelen door in het gedeelte buiten het venster te klikken. Ook kun je een timer instellen om de éénhandsmodus na een bepaalde tijd automatisch weer uit te schakelen. Daarnaast sluit de functie automatisch af wanneer je tussen apps schakelt of het toetsenbord opent.

Intern heeft Android 12 volgens de geruchten de codenaam ‘Snow Cone’ gekregen. De officiële introductie van Android 12 zal waarschijnlijk pas in augustus of september plaatsvinden.

via [androidplanet]