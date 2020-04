Samsung Galaxy Tab S6 Ontvangt Android 10-update

Gebruikers van de Galaxy Tab S6 kunnen binnenkort een update naar Android 10 verwachten. Samsung is in Duitsland namelijk begonnen met de uitrol van de Android 10-update. Naar verwachting zal Nederland snel volgen.

De Android 10-update komt momenteel alleen binnen op de lte-variant. De wifi-uitvoering is pas later aan de beurt. Gebruikers in Duitsland ontvangen de update als eerst, maar binnen enkele weken komt de update ook binnen in andere landen. De update komt samen met de OneUI 2.0-schil en brengt verschillende nieuwe functies met zich mee, waaronder een volledige donkere modus en meer privacyfuncties.

Je ontvangt een notificatie zodra de update met versienummer T865XXU2BTC7 klaarstaat voor jouw toestel. Je kunt ook handmatig op updates controleren via de instellingen van de tablet.

via [tabletsmagazine]