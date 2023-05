Google Gboard-toetsenbord Krijgt Gesplitst Layout Voor Tablets

Nadat de gesplitste layout-feature een jaar geleden al verscheen voor vouwbare smartphones, krijgt het Gboard-toetsenbord nu ook op de tablet een gesplitste layout. Met dit layout kun je eenvoudiger typen wanneer je de tablet met twee handen vasthoudt.

Gebruik je het Gboard-toetsenbord op een tablet, dan kun je nu kiezen tussen een traditioneel toetsenbord of een gespleten toetsenbord. Bij het gespleten ontwerp zien we een grote ruimte in het midden van het toetsenbord. Dit is in sommige gevallen comfortabeler dan een toetsenbord waar alle toetsen even ver van elkaar af staan. Zo kun je de twee onderste hoeken van je tablet beet pakken en met je duimen typen zoals je dat gewend bent op een smartphone.

Als je de Gboard-update hebt ontvangen kun je zelf instellen welk layout jouw voorkeur heeft. Je kunt er ook voor kiezen om de moeilijk bereikbare knoppen ‘v’ en ‘g’ aan één kant van het toetsenbord te tonen of aan beide kanten. De onderstaande screenshot van 9to5Google toont hoe dit er op de Samsung Galaxy Tab S8 uit ziet. De uitrol van het gespleten toetsenbord is nu begonnen, maar het is onduidelijk wanneer de nieuwe layout op alle tablets aanwezig zal zijn.

via [AW]