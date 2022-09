Aandeel Android TV In Europa Sinds 2019 Verdubbeld

Het marktaandeel van Android TV in Europa groeit snel. In 2019 was dit besturingssysteem van Google te vinden op nog geen 10 procent van de nieuwe smart-tv’s, maar inmiddels is dit aandeel gegroeid naar meer dan 20 procent, aldus marktonderzoeksbureau Omdia.

De website FlatpanelsHD schrijft dat het percentage slimme TV’s dat gebruikmaakt van Android TV is gestegen van minder dan 10 procent in 2019 naar meer dan 20 procent in 2022. Android TV is daarmee een van de grotere spelers in Europa, waar het voornamelijk moet concurreren met LG’s webOS en Tizen van Samsung.

In de cijfers is alleen gekeken naar leveringen van nieuwe tv’s. Televisieplatforms die al in gebruik zijn en externe spelers zoals Apple TV, Chromecast en Nvidia Shield, zijn niet meegerekend.

