OnePlus 10 Pro Ontvangt OxygenOS 12.1-update

OnePlus is begonnen met de uitrol van een grote update voor de OnePlus 10 Pro. Het gaat om de OxygenOS 12.1-update, die verschillende verbeteringen en aanpassingen met zich meebrengt.

De OxygenOS 12.1-update voor de OnePlus 10 Pro is maar liefst 4,52GB groot. De update moet de stabiliteit van applicaties die op de achtergrond draaien verbeteren. Ook is een probleem met live wallpapers opgelost. Verder moet videobellen en de automatische helderheid van het scherm beter werken. Het valt op dat de update geen nieuwe beveiligingspatch met zich meebrengt.

OnePlus rolt de update in fasen uit. Hierdoor kan het even duren voordat de update bij iedereen is aangekomen.

via [droidapp]