Honor Gaat Zich Meer Richten Op Europa

Honor-topman Tony Ran heeft gesproken met de website Android Central over de toekomstplannen van de fabrikant. Ran heeft onder andere laten weten dat Honor krachtigere smartphones naar Europa zal brengen die een sterke prijs-kwaliteitsverhouding moeten bieden.

High-end smartphones van Honor worden momenteel voornamelijk in thuisland China uitgebracht, maar daar komt in de toekomst verandering in. Zo zegt Tony Ran: “Zowel onze volgende vouwbare als all-round vlaggenschip smartphones komen naar Europa en andere internationale markten, en zullen aantrekkelijke alternatieven zijn die pijnpunten van gebruikers moeten oplossen.“

In Europa gaat Honor zich vooral richten op het VK, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje. Hiervoor werkt Honor in West Europa samen met 35 telecomoperatoren en 65 distributeurs. Wanneer er een solide basis is opgebouwd in Europa zal Honor de markt verder uitbreiden naar markten als Noord Amerika.

