Omzet Chipfabrikant TSMC Voor Het Eerst Gedaald Sinds 2019

Uit cijfers van TSMC blijkt dat de omzet van de Taiwanese chipfabrikant afgelopen maand voor het eerst sinds maart 2019 flink is gedaald. De omzet daalde met ongeveer 15 procent ten opzichte van maart vorig jaar.

TSMC gaf eerder al aan dat het bedrijf een daling in omzet verwachtte vanwege de gedaalde vraag naar elektronica. Nadat het bedrijf in heel 2022 elke maand een groei in omzet noteerde van zo’n 20 procent, daalde dit percentage in januari en februari van dit jaar richting de 10 procent. In maart daalde dit verder naar -15,4 procent, oftewel een omzetdaling van 15,4 procent.

Het is niet voor het eerst dat TSMC een flinke krimp in omzet moest noteren, maar de laatst krimp is alweer vier jaar geleden. Toen zag TSMC in maart 2019 een krimp van maar liefst 23,1 procent. TSMC heeft net als veel andere tech-bedrijven last van de gedaalde vraag naar elektronica. In tegenstelling tot de vorige jaren, toen de markt juist te maken had met een chiptekort.

