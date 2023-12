Dit Is Samsung’s Nieuwe Batterijbeschermingsfunctie

Samsung werkt aan een nieuwe batterijbeschermingsfunctie die de levensduur van de accu moet verlengen. Er is nu een screenshot opgedoken die laat zien hoe deze functie werkt.

In de onderstaande screenshots zien we hoe de “Battery Protection”-feature er in de volgende grote One UI-update uit komt te zien. Met de feature kun je de levensduur van de smartphonebatterij verbeteren door bepaalde beperkingen te activeren. Gebruikers krijgen de volgende drie keuzes:

In de “Basisbescherming” modus zal de smartphone de accu tot 100% opladen en pas weer opnieuw beginnen met laden als de accupercentage onder de 95% zakt. Dit zal de smartphone blijven doen totdat je de smartphone van de lader loskoppelt. Op deze manier is de accu altijd tot minimaal 95% opgeladen.

Wanneer je “Adaptieve bescherming” selecteert zal de accu stoppen met laden zodra het de 80% heeft bereikt. Vlak voordat je wakkere wordt zal de smartphone tot 100% opladen. Dit is een goede keuze voor mensen die hun smartphone in de nacht opladen en hun accu niet willen overladen.

De derde optie is “Maximale bescherming”. Met Maximale bescherming zal de accu nooit voor meer dan 80% worden opgeladen. Dit zorgt voor de maximale bescherming en moet de levensduur van de accu zo lang mogelijk verlengen.

Naar verwachting is de nieuw functie aanwezig in de update naar One UI 6.1. Het is onduidelijk of de “Battery Protection”-feature alleen naar de Galaxy S24-serie en nieuwere toestellen zal worden uitgerold of dat Samsung de functie later ook naar oudere modellen uitrolt.

via [droidapp]