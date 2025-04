Samsung Galaxy S20-serie Ontvangt Maart-update

We zijn inmiddels alweer in april aangekomen, maar de Galaxy S20-serie van Samsung ontvangt nu de beveiligingsupdate van maart. Waarschijnlijk is het een van de laatste updates die Samsung naar deze serie uitrolt.

Gebruikers van de Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra kunnen een nieuwe beveiligingspatch downloaden. Het gaat om de beveiligingspatch van maart 2025, die enkele tientallen fixes voor kwetsbaarheden in Android en de One UI-schil met zich meebrengt. De update brengt geen nieuwe functies met zich mee maar kan wel stabiliteitsverbeteringen bevatten. Het is belangrijk om de update te installeren om jouw data beter te beschermen tegen kwaadwillenden.

De Samsung Galaxy S20-serie verscheen meer dan vijf jaar geleden op de markt en de beloofde updateperiode van vier jaar is dus al lang verlopen. Daarom verwachten we dat dit een van de laatste updates is die Samsung uitrolt. Als jij nog geen melding hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

