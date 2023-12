Officieel: Introductie Samsung Galaxy S24 Op 17 Januari

Dankzij een teaser weten we dat de Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung op 17 januari een Galaxy Unpacked-evenement heeft ingepland. Tijdens dit evenement zal onder andere de Galaxy S24-serie gepresenteerd worden.

Geruchten spreken al langer over een mogelijke introductie op 17 januari, maar nu zien we deze datum daadwerkelijk op een teaser die is gedeeld door Evan Blass. Naar verwachting zal Samsung deze teaser snel delen via zijn eigen kanalen. Samsung zal het event starten op 18 januari 03:00 uur Koreaanse tijd. Dit is gelijk aan 17 januari 19:00 uur Nederlandse tijd.

In de teaser zien we onder andere de tekst “Galaxy AI is coming“. Dit is waarschijnlijk een verwijzing naar de nieuwe AI-features die naar de camera van de Galaxy S24 Ultra komen. Evan Blass heeft ook de onderstaande afbeelding gedeeld waarop alle belangrijke specificaties van de Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra staan vermeld.

