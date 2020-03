Google Play Store Ontvangt Donkere Modus-knop

Smartphonegebruikers met Android 10 die de systeembrede donkere modus hebben ingeschakeld, krijgen automatisch de donkere modus van de Play Store te zien. Google heeft de Play Store nu echter voorzien van een eigen knop om de donkere modus mee in of uit te schakelen.

Sinds Android 10 is het dankzij de systeembrede donkere modus niet meer nodig om bij elke losse app de donkere modus in te schakelen. Toch is dit soms wel handig en daarom heeft Google een eigen knop toegevoegd aan de Play Store. De knop is momenteel slechts voor een kleine groep mensen beschikbaar, dus het kan zijn dat je nog wat langer moet wachten om de nieuwe optie te kunnen gebruiken.

De donkere modus-knop is te vinden in het menu die je kunt openen door op het hamburgericoontje te tikken of naar rechts te swipen. Vervolgens klik je op ‘Instellingen’ waarna je de nieuwe optie ziet staan staan boven ‘Lokale zoekgeschiedenis wissen’. Je kunt kiezen uit altijd licht, altijd donker of uit de standaard instellingen van de systeembrede donkere modus van Android 10. Dankzij de nieuwe optie kunnen gebruikers met Android 9 of eerder ook gebruikmaken van het donkere thema.

via [androidplanet]