“OnePlus Toont Op 3 Maart Nieuw Concept-apparaat”

De meeste mensen kennen OnePlus van zijn smartphones, maar de Chinese fabrikant wil zich ook gaan richten op het maken van andere apparaten. OnePlus heeft via een teaser laten weten dat we op 3 maart een concept-apparaat te zien krijgen wat geen smartphone is.

In het onderstaande Twitter-bericht laat OnePlus weten te werken aan een speciaal project wat geen smartphone is. OnePlus wil graag weten hoe de consument hierover denkt. Om wat voor product het gaat is nog onduidelijk, maar op 3 maart zal OnePlus de technologie aan de hele wereld tonen.

In de teaser zien we een aluminium blok die vermoedelijk door een robot is uitgesneden. OnePlus heeft daarnaast op Twitter geschreven dat “robots cool zijn”. Dit zijn de enige hints waarmee we het nu moeten doen, maar gelukkig hoeven we niet lang te wachten om te zien waar OnePlus achter de schermen aan heeft gewerkt.

