Details Samsung Galaxy A41 Gelekt

Op het internet zijn specificaties uitgelekt van de aankomende Samsung Galaxy A41. De budget-smartphone krijgt onder andere een driedubbele camera en een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

Samsung lanceerde de Galaxy A40 alweer een jaar geleden, dus is het bijna tijd voor de lancering van de opvolger. Via de doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker OnLeaks is nu een render opgedoken waarop de smartphone van alle kanten te zien is. Hieruit kunnen we opmaken dat de Galaxy A41 een driedubbele rear-camera krijgt en nog gewoon beschikt over een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

De rear-camera heeft volgens de geruchten een 48MP hoofdlens en krijgt verder vermoedelijk een 2MP macrolens en een dieptelens. De selfie-camera zit in de kleine druppelnotch van het scherm. We zien geen vingerafdrukscanner, wat kan betekenen dat deze zit verwerkt in het scherm.

Het is nog onduidelijk wanneer de officiële introductie zal plaatsvinden, maar we hoeven waarschijnlijk niet lang meer te wachten. De Galaxy A40 verscheen op de markt voor 200 euro en we verwachten dat de Galaxy A41 een vergelijkbare adviesprijs meekrijgt.

via [androidplanet]