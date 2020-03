De Rijksoverheid heeft een officiële NL-Alert-app uitgebracht voor Android en iOS. De app is een aanvulling op de standaard NL-Alert op smartphones.

Zowel Android- als iOS-smartphones ontvangen al meerdere jaren een zogeheten NL-Alert. Dit is een melding die in noodgevallen naar alle smartphones wordt gestuurd. Denk hierbij aan meldingen over griepepidemieën of natuurrampen. In Nederland zijn ongeveer 13 miljoen toestellen die in zo’n geval een NL-Alert ontvangen.

De losstaande NL-Alert-app is een aanvulling op de standaard melding. Meldingen in deze app worden via een apart systeem verstuurd, waardoor de meldingen ook verzonden kunnen worden wanneer het normale netwerkverkeer verstoord is. Ook kunnen gebruikers in de app een geschiedenis bekijken van de meldingen die in de afgelopen zeven dagen verzonden zijn. Daarnaast staat er in de app wat mensen in bepaalde noodsituaties moeten doen.

De app zit momenteel nog in een testfase, waardoor het kan zijn dat nog niet alles helemaal naar behoren werkt. Via updates zullen de laatste problemen worden opgelost.

