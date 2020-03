Donkere Modus Van WhatsApp Eindelijk Beschikbaar

WhatsApp heeft eindelijk de donkere modus toegevoegd aan de chat-app. De donkere modus wordt automatisch geactiveerd vanaf Android 10. Ook is de donkere modus nu beschikbaar op iOS-toestellen.

De donkere modus voor WhatsApp is voor veel mensen nu beschikbaar. Vanaf Android 10 en iOS 13 schakelt WhatsApp automatisch over naar de donkere modus als gebruikers hun besturingssysteem ook ingesteld hebben op een donker thema. Draait jouw toestel nog niet op Android 10, dan moet je de donkere modus zelf inschakelen via de instellingen van WhatsApp.

De donkere modus past de interface aan naar donkergrijze kleuren. Een donkere interface is een stuk prettiger voor de ogen wanneer je je smartphone gebruikt in donkere omgevingen. Ook verbruiken donkere thema’s doorgaans minder stroom op smartphones met een AMOLED-scherm. Hebben jullie de donkere modus al getest?

via [ad.nl]