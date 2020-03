Foto’s Van Google Pixel 4a Gelekt

Op het internet zijn een aantal foto’s opgedoken waarop de onaangekondigde Google Pixel 4a te zien zou zijn. De smartphone op de foto’s komt overeen met eerder gelekte renders.

Naar verwachting zal Google over enkele maanden een goedkopere variant van de Pixel 4 introduceren. Deze mid-range smartphone zou nu te zien zijn op de onderstaande foto’s. We zien een toestel met redelijk dunne schermranden en een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Achterop zien we een enkele rear-camera en een vingerafdrukscanner. Ook heeft de Pixel 4a een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

Google kondigde de Pixel 3a vorig jaar in mei aan tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie I/O. Dat zal dit jaar niet het geval zijn, omdat Google dit evenement vanwege het coronavirus heeft geannuleerd. Vermoedelijk zal Google een losstaande presentatie houden om de Pixel 4a te introduceren.

via [tweakers]