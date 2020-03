Google Introduceert Camera Go-app Voor Low-end Smartphones

Google heeft de Camera Go-app uitgebracht voor Android Go. Android Go is een simpelere versie van Android die draait op budget-smartphones met weinig werkgeheugen en opslagruimte. Dankzij de Camera Go-app kun je goede kwaliteit foto’s maken op smartphones met zwakkere hardwarespecificaties.

Google laat weten dat de Camera Go-app “diep geïntegreerd is in de cameramodule van de telefoon en niet alleen een fotofilter is“. De app heeft een eenvoudige interface en moet kwalitatief goede foto’s maken “zonder dat gebruikers zich zorgen hoeven te maken over snelheid of opslag“.

De eerste smartphone die de Camera Go-app krijgt is de onlangs aangekondigde Nokia 1.3, die in april op de markt verschijnt voor 99 euro. Google heeft laten weten dat er inmiddels 100 miljoen actieve smartphones zijn die draaien op Android Go.

via [tweakers]