Budget-smartphones Nokia 1.3 en Nokia 5.3 Aangekondigd

HMD Global heeft deze week drie smartphones aangekondigd. Eerder schreven we al over de nieuwe Nokia 8.3, maar de fabrikant heeft ook twee goedkopere toestellen geïntroduceerd onder de namen Nokia 1.3 en Nokia 5.3. Beide toestellen draaien op Android One.

De Nokia 5.3 beschikt over een 6,55-inch LCD-scherm met een kleine notch, een Snapdragon 665-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een 4000 mAh-accu, een 8MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 13MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. De Nokia 5.3 is vanaf mei in Nederland verkrijgbaar in de kleuren Cyaan, Sand en Charcoal voor een adviesprijs van 199 euro.

De Nokia 1.3 is vanaf april al verkrijgbaar voor 99 euro. De smartphone beschikt over een 5,71-inch HD+ scherm, een Snapdragon 215-processor, 1GB werkgeheugen, 16GB opslagruimte, een 4.000 mAh accu, een 5MP selfie-camera en een 8MP rear-camera. De budget-smartphone is verkrijgbaar in de kleuren Charcoal, Sand en Cyan.