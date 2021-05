“Google Werkt Aan Selfie-camera Onder Het Scherm”

Google zou werken aan een selfie-camera die onder het scherm van toekomstige Pixel-smartphones kan worden geplaatst. Hierdoor is het niet meer nodig om een inkeping of uitsparing in het scherm te plaatsen en is het mogelijk om een smartphone te voorzien van een voorkant-vullend scherm.

Dit bericht is afkomstig van de website LetsGoDigital, die een patent van Google ontdekte waarin een verdwijnende frontcamera onder het scherm te zien is. Naast Google werken fabrikanten als Samsung, Oppo en Xiaomi ook aan camera’s die onder het scherm geplaatst kunnen worden.

Het patent van Google beschrijft een camera die onder het scherm te vinden is en boven deze camera wordt een tweede schermpje geplaatst. Dit schermpje heeft dezelfde pixeldichtheid als het hoofdscherm, waardoor er geen verschil zichtbaar is. Tussen de camera en het tweede schermpje zit een spiegel. Deze spiegel kan kantelen, waardoor óf het tweede schermpje, óf de cameralens weerspiegeld. De spiegel zal kantelen zodra de selfie-camera wordt geactiveerd.

De nieuwe technologie zal waarschijnlijk nog niet worden gebruikt in de Pixel 6 die later dit jaar zal worden uitgebracht. Er is wel een redelijke kans dat de Pixel 7 een under-display camera krijgt.

