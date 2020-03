Wat is nieuw voor mobiel gamen in 2020

Elk jaar komen er duizenden games op de markt. Een groot gedeelte hiervan zijn games voor op de mobiel. Dat is ook niet zo raar, want de generatie van nu heeft steeds vroeger een mobiel, en spendeert hier steeds meer tijd op. Het is dan ook alleen maar logisch dat mobiele game producenten hier hun voordeel uit willen halen. Het jaar 2020 belooft veel goeds voor de mobiele markt. Wij zetten de grootste verandering even op een rijtje voor jou.

Riot Games komt met mobiele games

Veel pc gamers onder ons zullen Riot Games al kennen. Zij zijn de makers van League of Legends, een wereldberoemd spel waar miljoenen mensen dagelijks inloggen. Nu heeft Riot Games besloten dat zij hun bekendheid en kennis van games ook kunnen gebruiken om de mobiele gamer aan te spreken. Zij zullen met meerdere games voor op de mobiel komen dit jaar. Een van deze games is Teamfight Tactics. Dit spel is al een tijdje op de pc beschikbaar, maar zal binnenkort ook op de mobiel verschijnen. Je kunt je alvast registreren op de appstore zodat je een notificatie krijgt wanneer het spel uitgebracht wordt. Het tweede spel wat zij zullen uitbrengen is League of Legends: Wild Rift.

Runescape komt naar mobiel

Ook Runescape, een spel wat al jaren bestaat, heeft besloten om hun debuut op de mobiel te maken. Op dit moment is het spel al beschikbaar voor early access spelers. Voor de rest van de spelers is het nog even afwachten tot het spel definitief beschikbaar is. Let er wel op dat dit niet hetzelfde is als de oldschool Runescape die we vroeger allemaal speelde. Het gaat hier om de nieuwe versie van Runescape. De bediening hiervan is uiteraard geheel via touchscreen. De layout zal hierdoor waarschijnlijk wel wat anders zijn dan je gewend bent. Maar een echte gamer zal dit binnen no-time onder de knie hebben. Ook hier is het weer het geval dat je je alvast kunt registreren en een notificatie zal krijgen wanneer het beschikbaar is.

Casino spelletjes breiden uit

Tot nu toe zijn er al veel casino spelletjes beschikbaar op het internet waar je met echt geld kunt spelen. Dit is nog niet het geval voor mobiele games. Veel mobiele games zijn zo gemaakt dat je alleen met virtueel geld kunt spelen. Als je op zoek bent naar een mobiel casino game waar je dus met echt geld kunt spelen zul je goed moeten zoeken. Gelukkig worden dit er in 2020 steeds meer. Het lijkt alsof ze beginnen te snappen dat mobiele gamers het ook leuk vinden om een gokje te wagen.

Betere mobielen om op te spelen

Zoals elk jaar komen er ook dit jaar weer nieuwe mobiele apparaten op de markt. Misschien zijn er zelfs al mensen onder ons die de nieuwe Samsung S20 Ultra hebben. Deze mensen zullen zeker een vooruitgang merken in het gamen. Alles verloopt een stuk soepeler en de graphics zijn bijna net zo mooi als op de tv. Maar de Samsung Galaxy S20 Ultra is natuurlijk niet de enige mobiel die dit jaar op de markt komt. Apple verwacht bijvoorbeeld ook een nieuwe iPhone op de markt te zetten dit jaar. Of en welke mobiel je dit jaar koopt ligt helemaal aan wat je zelf fijn vindt, maar in het algemeen is de regel wel dat nieuwe mobielen beter zijn dan oudere modellen.