Dit Is Hoeveel Nederlanders en Belgen TikTok Gebruiken

De video-app TikTok is het afgelopen jaar enorm populair geworden en uit cijfers blijkt dat de dienst ook succesvol is in Nederland en België. Zo telt TikTok in Nederland maar liefst 3,5 miljoen actieve gebruikers.

Op TikTok kun je korte filmpjes uploaden waarover je een muziekje plaatst. Zo kun je bijvoorbeeld playbacken of een dansje doen en de video vervolgens voorzien van muziektracks en video effecten. Alhoewel veel mensen de app verschrikkelijk vinden is de app erg populair bij jongeren. TikTok heeft nu interessante cijfers over de maand april gedeeld.

In Nederland telt TikTok 3,5 miljoen actieve gebruikers die gezamenlijk 25,4 miljoen video’s hebben gedeeld. Deze video’s zijn 12,3 miljard keer bekeken. 65 procent van de Nederlandse gebruikers is vrouw en 35 procent is man. Nederlanders besteden dagelijks 59 minuten door in de app, het minste van heel Europa.

In België telt TikTok 2,2 miljoen actieve gebruikers die gezamenlijk 15,1 miljoen video’s hebben gedeeld. De video’s zijn 8,7 miljard keer bekeken. 64 procent van de Belgische gebruikers zijn vrouw en 36 procent man. Belgen besteden 62 minuten van hun dag aan TikTok.

