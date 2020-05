Samsung Introduceert Galaxy S20 Plus ‘Aura Blue’ Voor Veel Hogere Prijs

Samsung heeft de Galaxy S20 Plus in een nieuwe kleur uitgebracht. Aura Blue is de vierde kleur waarin de Galaxy S20 Plus verkrijgbaar is. Opvallend is dat de Aura Blue-versie een veel hogere adviesprijs meekrijgt.

De Samsung Galaxy S20 Plus verscheen eerder dit jaar in Nederland op de markt in de kleuren Cloud Blue, Cosmic Black en Cosmic Grey voor een adviesprijs van 1099 euro. Nu heeft Samsung een nieuwe donker blauwe kleur toegevoegd, genaamd Aura Blue.

De Aura Blue-versie beschikt over dezelfde specificaties als de andere kleuren. Het is dan ook opmerkelijk dat Samsung deze variant een veel hogere adviesprijs meegeeft. De smartphone kost met een prijskaartje van 1349 euro namelijk net zo veel als de Samsung Galaxy S20 Ultra (12 GB/128 GB). De adviesprijs is dus met 250 euro gestegen. Daarnaast zijn de andere kleuren inmiddels al wat in prijs gedaald, waardoor het verschil nu dus nog groter is. Wij vragen ons af of er daadwerkelijk mensen zijn die meer dan 300 euro extra willen betalen voor een nieuw kleurtje.

De Aura Blue-versie is exclusief verkrijgbaar via T-Mobile en Tele2. De andere kleuren kun je aanschaffen bij Coolblue. Bij Coolblue krijg je momenteel ook gratis een headset t.w.v. 229 euro.

via [AW]