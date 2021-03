Redmi 9T Nu In Nederland Verkrijgbaar

De Redmi 9T is vanaf nu in Nederland en België verkrijgbaar. De smartphone beschikt onder andere over een 6,53-inch scherm, een 6000 mAh accu en een vierdubbele camera. De Redmi 9T krijgt een adviesprijs mee van 169 euro

In januari introduceerde Xiaomi de Redmi 9T en vanaf nu is de smartphone verkrijgbaar in de Benelux. De Redmi 9T beschikt over een 6,53-inch Full-HD+ scherm met een druppelnotch voor de 8MP selfie-camera, een Snapdragon 662-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 6.000mAh accu, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een vierdubbele camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De Redmi 9T heeft een adviesprijs meegekregen van 169 euro (64GB) of 199 euro (128GB). De smartphone is onder andere verkrijgbaar bij Coolblue in de kleuren Carbon Gray, Twilight Blue, Sunrise Orange en Ocean Green.

via [AW]