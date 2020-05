“Specificaties Microsoft Surface Duo Gelekt”

Microsoft kondigde vorig jaar aan terug te keren op de smartphonemarkt. Microsoft wil dit doen met de opvallende opvouwbare Surface Duo, de eerste Android-smartphone van het bedrijf. Van de Surface Duo zijn nu de specificaties uitgelekt.

Microsoft deelde bij de introductie van de Surface Duo nog niet veel details, maar liet wel weten dat de smartphone draait op Android en beschikt over twee 5,6-inch schermen met een 4:3-verhouding. Volgens details die zijn gelekt via Windows Central gaat het om twee AMOLED-schermen met een resolutie van 1.800 x 1.350 pixels.

Intern vinden we volgens de bron een inmiddels verouderde Snapdragon 855-chipset. Microsoft zou niet voor de Snapdragon 865-chipset hebben gekozen omdat er geen ruimte is voor de vereiste 5G-modem. Ook een NFC-chip zou ontbreken. Qua opslagruimte hebben consumenten de keuze uit 64GB of 256GB opslagruimte. Beide uitvoeringen hebben 6GB werkgeheugen en een 3.460 mAh accu zonder ondersteuning voor draadloos opladen.

Microsoft is van plan om de Surface Duo vlak voor het einde van 2020 te lanceren. De komende maanden is Microsoft bezig met het gereedmaken van alle Microsoft-apps voor de smartphone.

via [AW]