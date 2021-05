Er zijn aanwijzingen gevonden die doen vermoeden dat WhatsApp werkt aan een functie die het mogelijk maakt om back-ups van chats over te zetten naar een WhatsApp-account met een ander telefoonnummer. Momenteel is het niet mogelijk om te wisselen van nummer en de gesprekgeschiedenis mee te nemen.

Onlangs kwam naar buiten dat WhatsApp werkt aan een functie die migratie van Android naar iOS en andersom mogelijk moet maken. Nu heeft WABetaInfo teksten gevonden in een bèta-versie van WhatsApp die aangeven dat WhatsApp de migratiefeatures verder uit gaat breiden. WhatsApp werkt namelijk aan een optie om de chat over te zetten naar een nieuw nummer. De website weet niet wanneer we deze functie kunnen verwachten.

Dezelfde bron ontdekte vorig jaar ook al aanwijzingen dat WhatsApp werkt aan de mogelijkheid om een account op verschillende apparaten te gebruiken. Gebruikers kunnen met deze functie een “een nieuw apparaat” linken aan hun account.

via [tweakers]