WhatsApp Verdubbeld Aantal Deelnemers Van Groepen

WhatsApp is van plan om het aantal deelnemers die kunnen deelnemen aan groepen te verdubbelen. Dit wil zeggen dat in plaats van 512 mensen maar liefst 1024 mensen kunnen deelnemen aan dezelfde groep. Momenteel is de uitbreiding alleen aanwezig bij een kleine testgroep, maar later zullen grotere groepen voor iedereen beschikbaar zijn.

Voor een lange tijd kon een WhatsApp-groep maximaal 256 deelnemers hebben. Later verdubbelde WhatsApp dit aantal naar 512 leden. Nu schrijft WABetaInfo dat WhatsApp de maximale grootte van een groep opnieuw zal verdubbelen naar 1024. Een deel van de bètagebruikers van WhatsApp kunnen deze groepen al aanmaken.

Het toestaan van meer leden in groepen is vooral interessant voor grote verenigingen, bedrijven of WhatsApp BuurtPreventie-groepen. De meeste WhatsApp-gebruikers zullen echter geen verschillen merken. Grappig om te weten, de concurrerende app Telegram staat maximaal 200.000 gebruikers toe in groepen.

via [AW]