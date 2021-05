Pas Op Voor Malafide Track & Trace-app Van ‘DHL’

Er gaat een malafide app rond die zich voordoet als de track & trace-app van ‘DHL’. De app bevat echter gevaarlijke FluBot-malware waarmee ‘hackers’ realtime kunnen meekijken op de smartphone van de slachtoffer.

De malware verspreid zich via een downloadlink in sms’jes. De sms linkt naar een website die veel lijkt op die van de koeriersdienst DHL. Op de website wordt gevraagd om een DHL-app te downloaden. Zodra de gebruikers deze app installeert is de FluBot-malware actief.

De FluBot-malware kan een valse mobiele bankier-app installeren, sms-berichten versturen om de malware verder te verspreiden, realtime op je smartphone meekijken, een keylogger installeren om te kijken wat je intypt, contacten kopiëren en meer.





Wanneer je de nep DHL-app installeert vraagt de app om toestemming voor het installeren van onbekende apps. Dit is iets dat bij legitieme apps nooit gevraagd zal worden. Krijg je deze waarschuwing dan weet je dus dat je de malafide app hebt gedownload. De politie is op de hoogte van de sms die rond gaat en waarschuwt iedereen dan ook om de sms meteen te verwijderen.

Ook bij ons komen de eerste aangiftes binnen van het hacken van mobiele telefoons, het zogenaamde Flubot. Krijgt u een sms-je van een pakketbezorger, klik dan niet op de link waarmee u een app moet downloaden. Dit is spyware waarmee uw telefoon wordt gehackt. — Geertjan Sloots (@polborculo) May 23, 2021

