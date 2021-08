WhatsApp-functie Laat Berichten Na 90 Dagen Automatisch Verdwijnen

Vorig jaar voegde WhatsApp de functie ‘Berichten met vervaldatum‘ toe, die ervoor zorgt dat verzonden berichten na 7 dagen automatisch verdwijnen. WhatsApp lijkt dit termijn nu uit te willen breiden.

Sinds vorig jaar is het mogelijk om bij een WhatsApp-gesprek aan te geven dat berichten na 7 dagen automatisch verdwijnen. Eerder dit jaar begon WhatsApp met het testen van een kortere periode (24 uur) en nu test het bedrijf ook een langere periode van 90 dagen. Dit schrijft de bron WABetaInfo. Nadat je bij een gesprek een vervaldatum hebt ingesteld verdwijnen de verzonden berichten na 24 uur of 90 dagen automatisch.

De optie om berichten na 24 uur of 90 dagen te verwijderen is nog niet te vinden in de nieuwste versie van WhatsApp, maar als er tijdens de testperiode geen problemen opduiken kunnen we deze opties in een toekomstige update verwachten. Nieuwe functies zullen altijd eerst verschijnen in de bètaversie van WhatsApp. Mensen die zich hebben aangemeld voor het bètaprogramma kunnen de berichten met vervaldatum dus al eerder gebruiken.

via [AW]