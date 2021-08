“Introductie Xiaomi Mi 12 Met Snapdragon 898-soc In December”

Volgens de laatste geruchten zal de Chinese fabrikant Xiaomi in december weer een nieuwe vlaggenschip-smartphone introduceren. Het zou gaan om de Xiaomi Mi 12 die onder andere beschikt over de nog onaangekondigde Snapdragon 898-processor.

Xiaomi heeft kortgeleden de krachtige Xiaomi Mi Mix 4 aangekondigd, maar halverwege december kunnen we alweer een nieuwe vlaggenschip-smartphone verwachten. Dit keer gaat het om de Xiaomi Mi 12 die zal worden uitgerust met de nieuwste high-end chipset van Qualcomm. Deze nieuwe chipset krijgt waarschijnlijk de naam Snapdragon 898.

Naast de krachtige processor verwachten we dat de smartphone beschikt over een LTPO-scherm met een adaptieve verversingssnelheid van 120Hz. Ook zou de Xiaomi Mi 12 ondersteuning hebben voor 100W of 120W snelladen. We verwachten dat de komende weken meer specificaties van de Xiaomi Mi 12 uitlekken. Deze zullen wij dan weer met jullie delen.

via [droidapp]