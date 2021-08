OnePlus Nord 2 Ontvangt Update Met Veel Verbeteringen

OnePlus rolt momenteel een nieuwe update uit naar de mid-range smartphone OnePlus Nord 2. De update brengt meerdere verbeteringen en bugfixes met zich mee, voor onder andere de camera, de gallery en de netwerk-verbinding.

De OnePlus Nord 2, die sinds kort ook in Nederland verkrijgbaar is, ontvangt een update met versienummer DN2103_11_A.09. Uit de bijbehorende changelog kunnen we opmaken dat de update een aantal interessante verbeteringen met zich mee brengt. Zo zorgt de update voor een verbeterde camera met geoptimaliseerde HDR-functie, een verbeterde gallery-app en algemene stabiliteitsverbeteringen. Ook is er een bug opgelost die ervoor zorgde dat je de WiFi-hotspot niet kon gebruiken.

De update rolt in fasen uit, waardoor het een paar dagen kan duren voordat de update voor jouw toestel klaarstaat. Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden.

Changelog

System Optimized the notification feature of the Community app Improved system stability and fixed known issues

Camera Further optimized the HDR feature experience Further improved the camera performance

Network Fixed the issue of unable to enable the Wi-Fi hotspot

Gallery Optimized the UI effect, bringing better experience Improved the loading speed of previewing pictures



via [droidapp]