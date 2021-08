“Nieuwe WhatsApp-functie Maakt Emoji-reacties Mogelijk”

WhatsApp werkt aan een functie die het mogelijk maakt om met emoji te reageren op berichten. De functie is momenteel nog in ontwikkeling en het is nog onduidelijk wanneer WhatsApp de functie zal uitrollen.

De nieuwe functie is ontdekt door WABetaInfo. De functie maakt het mogelijk om een ontvangen bericht ingedrukt te houden om te kiezen voor een ‘emoji-reactie’. Deze functie kennen we al van Messenger, Facebook en Google berichten. Het is onduidelijk of je uit het volledige aanbod emoji’s kunt kiezen of dat er een beperkt aantal emoji’s beschikbaar zijn.

WhatsApp werkt momenteel nog aan de emoji-reactie-functie. Pas na een testperiode zal de functie worden uitgerold naar de stabiele versie van de chat-app. Wanneer dit zal gebeuren weten we nog niet.

via [AW]