“Samsung Komt Dit Jaar Niet Met Galaxy Note 22”

Samsung is volgens de geruchten niet van plan om dit jaar de Galaxy Note 22 te introduceren. De fabrikant suggereert volgens FrontTron dat de Galaxy Note-serie is samengesmolten met de opvouwbare smartphones uit de Galaxy Z-reeks.

In een officiële Koreaanse marketingvideo noemt Samsung de nieuwe Galaxy Z Fold 3 onder een andere naam, namelijk ‘Note Z’. De Bob Ross-imitator zou in de video ook naar de Note Z refereren als hij het over de Z Fold 3 heeft. Dit lijken hints naar een samensmelting van de Note-serie en de Z-serie.

Samsung heeft zelf nog geen officiële bevestiging gegeven. Ook werd er tijdens het uitstellen van de Note 21 gesuggereerd dat er in 2022 weer een nieuwe Note uit zou komen. Daarentegen gaan er al langer geruchten rond over het stopzetten van de Galaxy Note-serie. De berichten spreken elkaar dus nog wat tegen, waardoor we nog niks met zekerheid kunnen zeggen.

