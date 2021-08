Download Hier De Officiële Samsung Galaxy S21 FE-wallpapers

Samsung heeft de Galaxy S21 FE nog niet officieel aangekondigd, maar de wallpapers die Samsung bij de smartphone meelevert zijn al wel te downloaden. Mocht je de nieuwe wallpapers op jouw smartphone willen gebruiken dan kan dat.

De officiële Galaxy S21 FE wallpapers zijn online gezet door de website YtechB. Hierdoor kan iedereen die dat wil de wallpapers gebruiken. Het gaat om negen wallpapers met een resolutie van 2300 bij 2300 pixels. Deze resolutie is hoog genoeg om op elke smartphone te gebruiken. Je kunt de wallpapers downloaden via deze Google Foto’s-link of via deze Google Drive-map.







De Samsung Galaxy S21 FE is nog niet officieel geïntroduceerd, maar specificaties over de smartphone zijn al wel opgedoken in het geruchtencircuit. Volgens de geruchten beschikt de smartphone onder andere over een 6,4-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 888-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een hoofdlens, een groothoeklens en een telelens.

via [androidplanet]