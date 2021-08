Buienradar Update Geeft Regenvoorspelling Voor Komende 8 Uur

De Buienradar-app heeft in de Google Play Store een update ontvangen. De update brengt een veelgevraagde functie naar de app. Je kunt nu namelijk de regenvoorspelling voor de komende 8 uur bekijken.

Met de buienradar kun je kijken of er de komende tijd regen valt op jouw locatie. Tot nu toe kon je in de app kiezen tussen een overzicht voor de komende 48 uur, 24 uur en 3 uur. Veel gebruikt willen echter een tussenoplossing, omdat het verschil tussen 3 uur en 24 uur erg groot is. Daarom heeft de buienradar-app nu een update ontvangen die het mogelijk maakt om de buienvoorspelling voor de komende 8 uur te bekijken.

In een statement laat de ontwikkelaar weten dat in de update niet alleen de 8-uur functie is toegevoegd, maar ook een crash is opgelost, de cookie wall is verbeterd en dat de app is klaargestoomd voor nieuwe features. De Buienradar-app is gratis te downloaden voor Android en iOS. Wie niet lastig gevallen wil worden door advertenties kan een Buienradar Plus-abonnement afsluiten voor 3,49 euro per jaar.

via [AW]